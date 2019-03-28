В марте произошло уже 250 пожаров в экосистемах - ГСЧС

С наступлением весны люди активно начинают убирать собственные приусадебные участки, сжигать остатки сухостоя и мусора у своих домов, но существует большая вероятность, что огонь может быстро перекинуться на жилье и вызвать масштабный пожар.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, за март на территории Харьковской области произошло около 250 подобных возгораний. Спасатели оперативно отреагировали на все вызовы и своевременно ликвидировали пожары. Значительного ущерба и потери человеческого имущества не было допущено.

Основные причины таких ЧП - неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков с естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.

" С целью предупреждения возникновения трагических последствий ГСЧС Украины в Харьковской области призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах", подчеркнули в ведомстве.

В первую очередь спасатели просят, не выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками и не разбрасывать окурки и спички на сухую травяную подстилку. А в случае возникновения ЧП немедленно вызывать службу спасения.

Агентство Телевидения Новости