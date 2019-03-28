Таможеннику грозит срок за злоупотребление служебным положением

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Харьков-Центральный» в злоупотреблении властью или служебным положением.

Об этом рассказали в пресс-службе ГБР.

Так, таможенника подозревают в совершении преступления с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица вопреки интересам службы, что нанесло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет значительной суммы денег. В ходе досудебного расследования установлено, что инспектор таможенного поста, несмотря на требования действующего законодательства, самостоятельно, без направления запросов в специализированные подразделения, принял решение о неправильной классификации упаковочной машины стоимостью 16 миллионов гривен.

Машину на территорию Украины ввезли из Германии и таможенная ставка ввозимого товара была существенно снижена, поэтому государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 391 000 гривен.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Агентство Телевидения Новости