Стало известно, когда свергнут Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая должна привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.

Об этом Гуайдо сообщил в Twitter.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы", - написал политик.

Как известно, в конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, которые оппозиция бойкотировала и которые не были признаны многими государствами.

Гуайдо был признан временным президентом Венесуэлы Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, большинством стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств. В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

Агентство Телевидения Новости