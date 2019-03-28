Названо имя исполняющего обязанности главного тренера полтавской "Ворсклы"

После отставки Василия Сачко с поста главного тренера "Ворсклы" у полтавской команды теперь новый рулевой. Пока с приставкой "исполняющий обязанности".

Президент "Ворсклы" Роман Черняк озвучил в интервью клубной пресс-службе - и.о. главного тренера "Ворсклы" назначен 45-летний Виталий Косовский.

Косовский свои лучшие годы футбольной карьеры провел в киевском "Динамо", за которое играл с 1994 по 2003 гг. В качестве тренера Косовский ранее руководил юношеской командой киевского "Динамо".

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