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В Чугуеве на военном аэродроме упал вертолет
В Чугуеве Харьковской области на военном аэродроме упал вертолет
Об этом Новостям АТН рассказал представитель харьковского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Чалый.
По его словам, посадка вертолета на неподготовленную площадку произошла сегодня днем, 28 марта. На высоте около 15 метров у вертолета отказала система управления. На борту вертолета Ми-2 находились курсант и летчик.
Погибших в результате происшествия нет, однако получили ли находившееся на борту люди травмы, он сказать не смог.
Подробности сейчас устанавливаются.
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