Частный врач продавал наркотики всем желающим

Прямо на рабочем месте правоохранители задержали частного врача-нарколога, который в своей клинике нелегально выдавал пациентам рецепты на наркотические препараты. Он прикрывался так называемой заместительной терапией - методом лечения, при котором наркозависимым под наблюдением врача выдают ослабленную дозу наркотических веществ. Эту дозу постепенно уменьшают, что дает пациентам возможность относительно безболезненно слезть с иглы и не искать нелегальные наркотики - говорит Виктория Лобачева, нарколог областного наркодиспансера.

Виктория Лобачева, нарколог областного наркодиспансера:

Коли в них є потреба в нелегальних наркотиках, то вони можуть йти на протизаконні якісь дії. А коли він знає, що в нього є ця добова доза цього препарату. Людина може працювати. І я вважаю, що це дуже важливо не тільки для наших пацієнтів, і їх рідних і близьких, але і всього суспільства.

Странную клинику первой заметила харьковчанка Елена. Она отказывается показывать свое лицо, говорит, что ее муж когда-то употреблял наркотики, и вот его друзья, которые так и не избавились от страшной привычки, стали рассказывать о частной клинике на Московском проспекте, в которой дозу можно получить вполне легально. Она подозревает, что даже ее муж несколько раз заходил сюда.

Елена, жена наркозависимого:

Я знаю прекрасно своего мужа, я не буду говорить, что видела, как он употребляет, или некие рецепты. Но я знаю своего мужа, знаю куда он ходит и вижу в нем некие изменения, в нем. Здесь доступ - ты приходишь, говоришь - я хочу, и тебе дают. И никто даже не проверяет, действительно ли ты являешься наркозависимым.

Обыск подтверждает слова Елены - здесь действительно выписывали наркотики всем желающим. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 319 Уголовного кодекса (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ). Теперь врачу грозит до трех лет тюрьмы и штраф.

Агентство Телевидения Новости