Горе угонщик попал в ДТП на чужом автомобиле

24 марта в полицию поступило сообщение от 45-летнего мужчины, который рассказал о том, что на улице Зерновой неизвестный завладел его автомобилем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Полицейские за несколько часов установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 31-летний ранее судимый харьковчанин. Автомобиль нашли вместе с водителем недалеко от места происшествия. Как выяснилось, мужчина на угнанном авто попал в ДТП, наехав на другую машину.

Открыто уголовное дело по статье "незаконное завладение транспортным средством" УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Идет следствие.

Агентство Телевидения Новости