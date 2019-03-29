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В Первомайском психически нездоровый мужчина выпрыгнул из окна

В Первомайском психически нездоровый мужчина выпрыгнул из окна

Информация о трагедии поступила в полицию 28 марта около 20:00 от 57-летней жительницы Первомайского, которая рассказала, что в доме, где она живет, мужчина выпрыгнул из окна лестничной площадки между 8-м и 9-м этажами.

Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. На момент приезда полиции мужчина был еще жив. Бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу, где умер. Полицейские опросили свидетелей и установили личность мужчины. Им оказался 28-летний житель села Алексеевка Первомайского района.

По словам отца умершего, сын злоупотреблял спиртными напитками и страдал психическими расстройствами, но на учете у врача не состоял.

Информация внесена в журнал единого учета. Следователем решается вопрос о квалификации случившегося.

Агентство Телевидения Новости

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