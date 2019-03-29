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До конца суток все избирательные участки будут под охраной - полиция

До конца суток все избирательные участки будут под охраной - полиция

По состоянию на утро полиция заступила на охрану почти 9 тысяч избирательных участков, куда уже завезены бюллетени для голосования. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП со ссылкой на заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича. 

К обеспечению охраны  привлечено более 10 000 правоохранителей. Для полного взаимодействия и коммуникации с иностранными наблюдателями и представителями СМИ к дежурству будут привлечены полицейские, которые владеют английским языком.

Кроме того, для эффективного и оперативного реагирования на сообщения, связанные с избирательным процессом, 31 марта в Ситуационном центре Нацполиции будет присутствовать представитель общественной организации «Опора».

Также правоохранитель отметил, что за сутки в полицию поступило 134 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, а с начала предвыборной кампании - 4428 таких сообщений.  С начала предвыборной кампании за 236 фактами сведения внесены в ЕРДР. Что касается административных нарушений - с начала предвыборной гонки составлено почти 700 протоколов.


Агентство Телевидения Новости

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