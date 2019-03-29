Авто класса люкс в огне. Какие версии пожара в центре города рассматривают спасатели и правоохранители?

Улица Чернышевская, центр города. Местные жители рассказывают, ночью железная калитка в их двор всегда закрыта, поэтому они не представляют, как могло сгореть это авто. Константин работает рядом, путь на его работу пролегает как раз мимо припаркованных во дворе автомобилей. Для мужчины новость о ночном пожара, а возможно и поджоге, стала настоящей неожиданностью, ведь это место он считал безопасным

Константин

Машины палят первый раз. - Вы не знаете, кому она могла принадлежать? - Я не видел, как она выезжает, кто в нее садится, но она достаточно часто здесь стоит

Этот Мерседес вспыхнул около четырех часов ночи. Когда приехали спасатели, площадь пожара составляла около 4 кв.м. По предварительной информации, причина пожара - занесение открытого источника огня, также рассматривается версия об умышленном поджоге

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Місце пожежі- це капотна частина та частково салон. Вже через 40 хвилин пожежа була ліквідована. На місці працювала оперативна група, яку очолювали правоохоронні органи, також були задіяні наші спеціалісти

Огонь можно было погасить значительно быстрее, если бы спасатели не тратили время на то, чтобы попасть во двор, добавил Игорь Лупандин. Здесь речь идет о той самой железной калитке, что, по словам местных, каждую ночь надежно защищает их двор. Когда прибыли пожарные- ворота были закрыты, из-за этого им понадобилось около пяти минут, чтобы добраться до огня

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