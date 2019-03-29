Очень хитрый розызгрыш штрафного удара, приведший к голу

В матче одной из низших английских футбольных лиг команда показала свою оригинальную домашнюю заготовку, получив право исполнять штрафной.

В рамках Национальной лиги Север/Юг в 35-м туре встречались "Дарлингтон" и "Честер".

На 40-й минуте футболисты "Честера" осуществили очень хитрый розыгрыш штрафного. Сначала несколько холостых забегов для отвлечения внимания, затем перепасовка на троих, завершившаяся голом Саймона Гранда. Причем этот гол стал единственным в матче. "Честер" победил - 1:0.

Ниже, в видедобзоре матча, момент с голевым розыгрышем штрафного на 4:25.





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