Сегодня 09:40
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Где сегодня в Харькове нет воды
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Дарвина, 7 (п. №6) до 20:00 30.03.19 г.
А также:
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 30.03.19 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 01.04.19 г.
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