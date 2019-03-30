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Где сегодня в Харькове нет воды

Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Дарвина, 7 (п. №6) до 20:00 30.03.19 г.

А также:

Немышлянский район: 

ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 30.03.19 г.

Шевченковский район: 

ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 01.04.19 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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