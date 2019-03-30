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В Киеве задержали подозреваемого в ограблении харьковских инкассаторов

В Киеве задержали подозреваемого в ограблении харьковских инкассаторов

Правоохранители выследили и задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов "Приватбанка" в Харьковской области, которое произошло 21 июля 2016 в поселке Купянск-Узловой.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

По его словам, мужчина 1978 года рождения, задержанный в Киеве, с 2016 года находился в активном межгосударственном розыске за факту разбойного нападения на автомобиль инкассаторов ПАО КБ «Приватбанк».

«Подозреваемый 21.07.2016 года в составе преступной группы совершил вооруженное разбойное нападение на автомобиль инкассаторов в поселке Купянск-Узловой Купянского района Харьковщины. Тогда банда завладела деньгами в сумме 5.5 млн гривен», - написал Аброськин и поблагодарил харьковских правоохранителей за настойчивость в розыске преступника.

Дзержинский суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости

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