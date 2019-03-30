Эксперты назвали имена 30 самых влиятельных харьковчан - рейтинг

Журнал НВ с помощью экспертов составил список 30 самых влиятельных харьковчан - чиновников, политиков, общественных деятелей, писателей и спортсменов.

Редакция журнала с помощью десятка экспертов из разных сфер выделила 30 самых влиятельных харьковчан, которые во многом определяют жизнь города.

Первые две строчки в рейтинге занимает руководство города и области – мэр Харькова Геннадий Кернес и глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная.

Далее идут депутаты и харьковские бизнесмены.

Сергей Чернов, глава Харьковского областного совета, занял 7-ю строчку в рейтинге.

9-ю строчку рейтинга занимает представитель культуры - известный украинский писатель Сергей Жадан.

Жадана называют одним из лучших литераторов из стран бывшего СССР, отмечается его умение быть своим как для простой, так и образованной аудитории. Особую похвалу и поддержку получил его роман «Ворошиловград», который был назван манифестом целого поколения.

На 13-ой строчке рейтинга - Глава набсовета Благотворительного фонда "Ренессанс" Марина Епишина. Два года назад за свою благотворительную деятельность она была награждена Орденом княгини Ольги III степени.

Среди ее успешных проектов - организация художественно-этнического фестиваля "Печенежское Поле"; сбор средств на реконструкцию Харьковской областной филармонии и строительство нового концертного органа; разработка и внедрение программы "Соціальний кошик"; помощь военному госпиталю, воинам АТО (персональная опека), бойцам Нацгвардии.

На 15-й строчке - легендарный ректор Харьковского национального университета имени В. Каразина Виль Бакиров.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина - на 19-й позиции.

Игорь Черняк, внефракционный депутат Харьковского горсовета, занимает 20-е место в рейтинге.

"Харьков всегда был в чем‑то конкурентом Киеву и оппонентом западу страны, но всегда оставался и центром украинства в регионе, четко отделяя себя от восточного края — Донецка и Луганска. Эта пограничная самостоятельность удержала город от повторения судьбы донбасских центров.

Впрочем, удержали город люди — харьковчане: как рядовые жители, так и местные элиты. Они же оказывают влияние и на настоящее, и на будущее этого мегаполиса", - отмечает НВ, комментируя рейтинг самых влиятельных людей Харькова.

Агентство Телевидения Новости