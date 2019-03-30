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У России и сегодня есть стремление захватить Украину - министр обороны

У России и сегодня есть стремление захватить Украину - министр обороны

Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует, что ситуация на украинско-российской границе по-прежнему сложная, у России остается стремление захватить всю Украину, но Вооруженные силы готовы к защите государства.

"Ситуация остается сложной. Группировка войска, которая находится на границе с Украиной, опасна для Украины. 28 батальонов тактических групп, огромная группировка в районе Азовского моря, силы и средства, увеличенные во время оккупации Крыма по отдельным направлениям в 10 раз, являются опасными", - сказал глава Минобороны в интервью телеканалу "Прямой" в субботу, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Россией и намерениях российских войск.

По его словам, Вооруженные силы Украины мониторят ситуацию, работает разведка, информация поступает.

"Мы всегда находимся наготове, чтобы выполнить свой  конституционный долг и защитить наше государство", - подчеркнул С.Полторак.

Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной войны с Россией, Полторак выразил убеждение, что у России и сегодня есть стремление захватить Украину.

"Единственное – меняется тактика, меняются формы осуществления агрессии. Нас испытывают на фронте. Не получается на фронте – они пробуют внутри страны. К сожалению, угрозы открытой агрессии никуда не отошли, они существуют и, к сожалению, сегодня являются весьма возможными", - сказал министр.

 

Агентство Телевидения Новости

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