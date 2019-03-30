Продавцов газовых счетчиков в Харькове оштрафовали на 17 тысяч гривен

Специалисты службы потребителей провели в Харькове плановое мероприятие - проверку характеристик продукции на предприятии у распространителя средств измерительной техники, электрического и электронного оборудования (кухонная техника, техника для использования в быту), кабельно-проводниковой продукции, расположенном на ул. Клочковской, 67.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В ходе проверки установлено, что у счетчика газа мембранный SAMGAZ-014-019, G 2,5, модель RS / 2001-2P, ТМ «САМГАЗ», производства ООО «САМГАЗ», Украина, на его табличке с техническими данными, в сопроводительных документах и ​​упаковке отсутствует знак соответствия техническим регламентам и дополнительная метрологическая маркировка.

Также счетчик не сопровождается копией декларации о соответствии, чем нарушены п.п. 15, 21, 36, 62 «Технического регламента средств измерительной техники», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 24.02.2016 № 163.

Кроме того, проверяющие установили, что у водонагревателя проточного электрического ТМ «АТМОR» неизвестного производства отсутствует знак соответствия техническим регламентам, не указано наименование и контактный почтовый адрес производителя (импортера), которые должны приводиться в соответствии с требованиями закона о порядке применения языков.

Тем самым были нарушены п.п. 12, 20, 28, 42 «Технического регламента низковольтного электрооборудования», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.12.2015 № 1067 и «Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования», утвержденного постановлением КМУ от 16.12.2015 № 1077.

По результатам проверки данное предприятие оштрафовали на сумму 17 тысяч гривен.

Также специалистами службы были приняты меры о приостановлении реализации указанной продукции с целью последующего устранения недостатков.

В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предостерегают потребителей от использования вышеуказанной продукции.

Агентство Телевидения Новости