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В Израиле обнаружили самую длинную в мире соляную пещеру

В Израиле обнаружили самую длинную в мире соляную пещеру

Израильские ученые заявили о том, что им удалось обнаружить самую длинную соляную пещеру в мире.

Как сообщает ВВС, 10 километров ходов и проходов внутри пещеры Малхам были нанесены на карту в течение двух лет.

Недалеко от этого места находится пустыня, в которой, по библейским преданиям, жена Лота превратилась в соляной столп.

По мнению исследователей, из-за дождей пещера будет и дальше увеличиваться. Это происходит из-за того, что вода, попадая в трещины на поверхности, растворяет соль и создавая полугоризонтальные каналы, унося воду в Мертвое море.

Часть пещеры Малхам, которая проходит через гору Содом, была нанесена на карту еще в 1980-х годах.

Но  два года назад ученые решили дообследовать пещеру.

Ей удалось побить рекорд, который с 2006 года удерживала Пещера Трех Обнаженных в иранском городе Кешм. Ее длина составляет 6,85 километра.

 

Агентство Телевидения Новости

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