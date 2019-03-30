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В России на соревнованиях по автоспорту джип сорвался с горы. Пилот погиб
В Геленджике на первом этапе чемпионата России по трофи-рейду разбился экипаж одной из машин.
Практически уже поднявшись на гору, водитель джипа так и не сумел до конца преодолеть крутой подъем. Машина покатилась вниз по склону, а затем пролетела вниз приблизительно сотню метров, делая кульбиты.
В результате пилот погиб. Штурман госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.
Осторожно, ниже на видеосъемке, запечатлившей крушение, присутствует ненормативная лексика.
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