В России на соревнованиях по автоспорту джип сорвался с горы. Пилот погиб

В Геленджике на первом этапе чемпионата России по трофи-рейду разбился экипаж одной из машин.

Практически уже поднявшись на гору, водитель джипа так и не сумел до конца преодолеть крутой подъем. Машина покатилась вниз по склону, а затем пролетела вниз приблизительно сотню метров, делая кульбиты.

В результате пилот погиб. Штурман госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Осторожно, ниже на видеосъемке, запечатлившей крушение, присутствует ненормативная лексика.





Агентство Телевидения Новости