Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:15
Просмотров: 48

В России на соревнованиях по автоспорту джип сорвался с горы. Пилот погиб

В России на соревнованиях по автоспорту джип сорвался с горы. Пилот погиб

В Геленджике на первом этапе чемпионата России по трофи-рейду разбился экипаж одной из машин.

Практически уже поднявшись на гору, водитель джипа так и не сумел до конца преодолеть крутой подъем. Машина покатилась вниз по склону, а затем пролетела вниз приблизительно сотню метров, делая кульбиты.

В результате пилот погиб. Штурман госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Осторожно, ниже на видеосъемке, запечатлившей крушение, присутствует ненормативная лексика.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 