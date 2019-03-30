Футболист при исполнении пенальти специально пробил мимо ворот

Принцип Fair Play в действии. Футболист, решил что арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота команды-соперника, и исполнил 11-метровый так, чтобы не забить гол.

Речь идет о юношеском клубном футболе в Турции - а именно о капитане команды 14-летних футболистов стамбульского "Галатасарая" Бекназ Алмазбекове.

В матче между "Галатасараем" (U-14) и "Истанбулспором" (U-14) Алмажбеков упал в штрафной площади "Истанбулспора", и женщина-арбитр, обслуживавшая этот поединок, назначила 11-метровый.

Сам Алмазбеков подошел к мячу и, понимая, что арбитр ошиблась с назначениением пенальти, пробил заведомо мимо ворот.

Данный эпизод (ниже в видеообзоре матча он начинается с 3:30) произошел на 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу "Галатасарая" (U-14). Сам же матч и без голевой реализации этого 11-метрового завршился в итоге со счетом 2:0.





Агентство Телевидения Новости