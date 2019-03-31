В Одесской области не работает один избирательный участок - ЦИК

В Украине по состоянию на сейчас не работает только один избирательный участок - это участок в Измаиле Одесской области. Об этом на брифинге журналистам сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"В Измаиле есть один участок, на котором штамп, печать участка не соответствует тому образцу, который был отправлен, именно этот вопрос будет решен на заседании комиссии", - отметила Слипачук.

Как сообщают наблюдатели "Опоры", в Измаиле на двух избирательных участках бюллетени были проштампованы печатями других участковых комиссий.

Так, на участках № 511002 и №511003 голосование не началось вовремя, так как выяснилось, что избирательные комиссии получили печати других комиссий, которыми проштамповали избирательные бюллетени накануне дня голосования. Одна из комиссий возобновила работу с опозданием, другая до сих пор не работает.

Сегодня, 31 марта, в Украине стартовал первый тур президентских выборов. Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов. В список избирателей внесены свыше 35,6 млн граждан Украины, из них место голосования сменили более 315 тыс. человек, что позволит проголосовать не по месту прописки.

Чтобы реализовать свое право голоса, придя на участок (до 20:00), каждый избиратель должен получить у члена участковой комиссии избирательный бюллетень. Основанием для этого является предъявление документа, подтверждающего личность и гражданство Украины: паспорт, временное удостоверение гражданина Украины, а для военнослужащих срочной службы - военный билет.

Агентство Телевидения Новости