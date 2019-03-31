Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:34
Просмотров: 49

День выборов: в полицию поступило 13 заявлений о нарушениях на Харьковщине

День выборов: в полицию поступило 13 заявлений о нарушениях на Харьковщине

В Харьковской области в день выборов, 31 марта, в полицию поступило 13  сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Фейсбук.

По его словам, вся информация о нарушениях должным образом фиксируется и проверяется правоохранителями.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка на улицах и избирательных участках.

«Сегодня утром состоялось селекторное совещание под председательством 1-го заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Руководство МВД еще раз акцентировало на том, что полиция будет реагировать на любые сообщения о нарушениях избирательного законодательства», - написал Бех.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 