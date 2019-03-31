В Херсонской области избирательный участок открылся без бюллетеней

В Херсонской области на выборах президента Украины УИК №650386 (185-й округ) не успела получить дополнительные бюллетени от ОИК.

Однако участок открылся, а избирателям предложили подождать, пока привезут бюллетени. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Как отмечается, по состоянию на 10:30 ОИК № 185 только получила бюллетени от ЦИК.

По состоянию на утреннее заседание комиссия избирательного участка еще не получила бюллетени, однако проголосовала за его открытие. В результате этого избиратели, которые приходили на участок, не могли проголосовать и начинали ссориться с членами комиссии.

"В 10:30 ОИК №185 только получила бюллетени от ЦИК. Четыре члена комиссии проголосовали против их принятия и составили особое мнение, однако большинством голосов решение было принято", - добавили в организации.

Кроме того, на УИК №650386, который находится в селе Нижние Серогозы в рамках 185-го избирательного округа, было испорчено 1293 бюллетеня, где члены комиссии поставили штамп "Выбыл" напротив фамилии кандидата в президенты Александра Мороза, потому что услышали такую информацию по телевидению.

Ранее издание сообщало, что в большинстве регионов Украины наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали на участках присутствие лиц с символикой одного из кандидатов.

Также сообщалось, что в Житомирской области на участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8 часов утра. Кроме того, было зафиксировано голосование избирателей без паспортов.

Агентство Телевидения Новости