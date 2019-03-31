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Гвоздик отпраздновал победу с флагами Украины и Харькова и не исключил, что соперник симулировал травму

Гвоздик отпраздновал победу с флагами Украины и Харькова и не исключил, что соперник симулировал травму

Харьковский боксер Александр Гвоздик осуществил первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Его бой в Филадельфии против француза Дуду Энгумбу завершился победой техническим нокаутом спустя минуту после начала 5-го раунда.

Поединок прекратился после того, как Энгумбу то ли почувствовал, то ли сделал вид, что почувствовал боль в икроножной мышце ноги.

Гвоздик сказал после боя, что не увидел, чтобы в том эпизоде произошло что-то серьезное и не понимает, что случилось с Энгумбу. "Возможно, парень просто приехал отбыть номер", - посетовал украинский боксер. При этом Гвоздик отметил, что только стал находить свой темп и ритм, только стал пристреливаться, как Энгумбу почувствовал себя травмированным.

У Гвоздика это 17-я победа в 17-ти боях, проведенных на профессиональном ринге, в том числе 14-я - нокаутом.

По завершении поединка Александр ходил по рингу с флагами Украины и Харькова, правда при этом абсолютно не радовался столь странной и бесполезной для него со спортивной точки зрения победе.


Агентство Телевидения Новости

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