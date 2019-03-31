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Вратарский ляп на 1-й минуте матча, приведший к голу

Вратарский ляп на 1-й минуте матча, приведший к голу

Вратарь итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарума погубил свою команду

В 29-м туре чемпионата Италии встречались "Сампдория" из Генуи и "Милан".

На 35-й секунде матча мяч оказался у Доннарумы, и вратарь зачем-то выдал его точно на ногу футболисту "Сампдории" Грегуару Дефрелю. После чего Дефрель в одно касание переправил мяч в ворота "Милана".

Как оказалось этот, столь курьезный гол, забитый на 1-й минуте матча, стал единственным, и "Сампдория" одержала победу 1:0.

Доннарума после матча публично попросил прощения у своих партнеров по "Милану".


Агентство Телевидения Новости

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