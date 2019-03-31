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Украинский боксер-супертяж завоевал чемпионский титул

Украинский боксер-супертяж завоевал чемпионский титул

Родившийся в украинских Черновцах и проживающий в канадском Торонто украинский боксер супертяжелого веса Александр Тесленко провел бой за титул NABA и добыл первый в своей карьере чемпионский пояс.

Тесленко проводит все свои бои за океаном. На сей раз украинец дрался в том городе, где он проживает - в Торонто,  Тесленко боксировал против Фабио Мальдонадо из Бразилии и одержал победу по очкам, завоевав первый в своей карьере, пусть пока и не самый престижный чемпионский титул.

В послужном списке не знающего поражений Тесленко теперь 16 побед, добытых в 16-ти проведенных боях на профессиональном ринге. 12 раз он завершал свои поединки нокаутами.


Агентство Телевидения Новости

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