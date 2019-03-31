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В Харьковской области распространяли агитационные материалы в "день тишины", - "Опора"

В Харьковской области распространяли агитационные материалы в день тишины, - Опора

В Харьковской области зафиксированы нарушения "тишины" - запрета на ведение агитации, действующего 30 и 31 марта.

Об этом сообщает координатор наблюдения гражданской сети "Опора" в области Николай Зинченко.

"Сейчас фиксируется как в Харькове, так и в области. Агитационные материалы расклеены, например, на заборах в селах или, например, на офисах. Уже есть несколько обращений по поводу этого, и надеемся на то, что полиция будет на это реагировать хотя бы составлением административных протоколов", - рассказал он.

Он также сообщил, что в области были зафиксированы случаи фотографирования бюллетеней и большие очереди на некоторых участках.

 

Агентство Телевидения Новости

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