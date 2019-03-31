В Черниговской области пытались поджечь избирательный участок

В городе Борзна Черниговской области в воскресенье мужчина пытался поджечь один из избирательных участков, бросив зажигательную смесь.

Об этом сообщает МВД Украины в своем Твиттере.

Как сообщается, инцидент произошел в 10:50 на улице Пантелеймона Кулиша, 105.

В 10:51 возгорание оперативно потушили.

По данным правоохранителей, никто не пострадал.

Избирательный процесс не прекращался, отметили правоохранители.

#Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj

— МВС України (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.

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