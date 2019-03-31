В Лозовой пенсионерка бросилась под поезд

Накануне в 8-00 в Лозовой поезд «Лисичанск-Днепр» насмерть сбил пожилую женщину.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 81-летняя местная жительница бросилась под пассажирский поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Движение поездов было приостановлено на час.

Информация внесена в ЕРДР по ч.3 ст.276 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости