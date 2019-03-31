Кандидаты на выборах теряют часть электората из-за несовершенной системы регистрации - опрос

Результаты опроса, проведенного "Kantar TNS в Украине", подтвердили, что кандидаты на выборах теряют часть своего электората.

Мобильные граждане менее активны на выборах и в жизни населенного пункта, в котором фактически живут.

Те, кто проживает не по месту регистрации, для участия в президентских и парламентских выборах могут временно изменить место голосования по специальной процедуре или же должны ехать голосовать домой, пишет для ZN.UA в своей статье "Центр информации о правах человека" Николай Мирный.

По его словам, на выборах в парламент 2014 г. этой процедурой воспользовались всего 3% опрошенных горожан.

"Чтобы проголосовать, 47% пришлось приехать к своему месту регистрации. 13% респондентов в городах заявили, что не голосовали именно из-за того, что проживают не по месту регистрации. 36% не голосовали по другим причинам. Исследователи заметили, что доля горожан, не голосовавших из-за места регистрации, увеличивается с расстоянием от места жительства до места регистрации, — отмечает эксперт. — Что касается местных выборов, граждане не могут временно изменить места голосования. Поэтому около четверти проголосовавших горожан (24%), ездили в тот населенный пункт, где они зарегистрированы. А 59% жителей городов сказали, что проголосовали бы по месту проживания, если бы у них была такая возможность".

Кроме этого, по словам автора, исследование выявило долю людей, которые считают себя "неполноправными" жителями громады и поэтому не участвуют в собрании жителей дома, их количество составило 21%, или обустройстве общей территории, таких - 27%.

Агентство Телевидения Новости