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На Салтовке с недостроя упал подросток

На Салтовке с недостроя упал подросток

30 марта около 19:20 подросток упал с высоты в недостроенном доме, расположенном на  Салтовском шоссе в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

13-летнего парня в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломами основания черепа и ребер доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ЧП.

 

Агентство Телевидения Новости

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