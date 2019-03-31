Выборы - 2019: в Качановской колонии проголосовало больше 200 осужденных

Избирательный участок в Качановской колонии открылся вовремя, без задержек. В течение дня на месте работали 9 членов комиссии и 5 наблюдателей от разных общественных организаций. К голосованию в исправительном учреждении готовились около 3 недель.

"Будет голосовать 271 избиратель. Начали в соответствии с Законом в 8 утра. Мы по кирпичику создавали этот "храм демократии", сложили, вот сегодня венец," - отметил глава участковой комиссии Юрий Дубовик.

Именно в Качановской колонии отбывала наказание Любовь Кушинская, которую приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство. В прошлом году был подписан приказ о ее помиловании. Осужденные, которые сейчас находятся в колонии говорят - надеются, что в дальнейшем новоизбранный Президент продолжит заниматься вопросами досрочного освобождения заключенных.

Агентство Телевидения Новости