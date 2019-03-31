Необычное, но бездарное исполнение пенальти. Пас вместо удара

В футболе при 11-метровых ударах правила не обязывают бить непосредственно по воротам.

В матче 20-го тура чемпионата Катара между командами "Аль-Гарафа" и "Аль-Райан" на 7-й минуте при счете 0:0 футболисты "Аль-Гарафы" взялись оригинально исполнить пенальти. Абдулазиз Хатем не пробил по воротам, а покатил мяч своему набежавшему партнеру Махди Абдельрезе Тареми. Тареми нанес удар, но достаточно бездарно. Вратарь "Аль-Райана" отразил этот мяч.

Ниже, в видеообзоре матча, этот эпизод на 50-й секунде.

Остается добавить, что матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Аль-Гарафы". Причем один из голов "Аль-Гарафа" все же забила с пенальти. Реализовал его, не прибегая к особым изыскам, чешский легионер Владимир Вайсс.





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