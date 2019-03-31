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На избирательном участке стало плохо харьковчанину: его увезла "скорая"

На избирательном участке стало плохо харьковчанину: его увезла скорая

Сегодня около 16:00 на территориальном избирательном участке на улице Конторской в ​​Новобаварском районе Харькова 33-летнему мужчине внезапно стало плохо. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Работники полиции, дежурившие на участке, оказали харьковчанину первую медицинскую помощь и вызвали «скорую». 

Предварительно, у мужчины случился приступ эпилепсии. 

Пострадавшего доставили в больницу. 

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

 

Агентство Телевидения Новости

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