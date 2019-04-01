Сэлфи, агитация и порча бюллетеней: полицейские зафиксировали 185 нарушений в День выборов

В топ-3 нарушений, которые чаще всего происходили в Харьковской области вошли фото с бюллетенем, порчи бюллетеней и нарушения в списках, в частности, чужие подписи напротив фамилии избирателя или отсутствие человека в перечне голосующих. Применялась и незаконная агитация. Кроме того, на некоторых участках не хватало бюллетеней, подчеркивают наблюдатели, в основном это было связано с тем, что их печатали по предварительным спискам, которые уточнялись позже. Также на одном из участков наблюдатели заметили людей, которые представлялись волонтерами и сопровождали пенсионеров. Это стало так называемой «изюминкой» Харькова, подобные случаи в других регионах Украины не встречались.

Николай Зинченко, обл. координатор «Опоры»:

Побачили так званих волонтерів, воно начебто мали допомогти дістатися людям на дільниці, знайти приміщення для голосування. Подібні люди у приміщенні для голосування перебувати не можуть. А тут ми бачимо список реєстрації на дільниці і під номером 4 комісія зареєструвала, які не мали права перебувати на виборчій дільниці.

Для обеспечения охраны порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлекли почти 4 тысячи правоохранителей. Сообщения о возможных нарушениях зарегистрированы и тщательно проверяются, отметили полицейские.

Сергей Чиж, зам. нач. ГУНП в Харьковской области:

До поліції надійшло 185 заяв про порушення виборчого процесу. По кожному факту проведено ретельну перевірку. В подальшому в порядку статті 214 по трьом фактам були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових росзлідувань та розпочато 3 кримінальні провадження.

Расследование по открытым уголовных производствам продолжается, рассказали в полиции.

Агентство Телевидения Новости