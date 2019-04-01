"Лара, Лера, простите", - няня, которая подозревается в избиении ребенка с ДЦП, извинилась перед потерпевшими в Viber

Заседание по обвинению няни, которая по информации следствия воспитывала пытками 14-летнюю девочку с тяжелой формой ДЦП, сегодня должно было начаться с допроса обвиняемой. Впрочем, Светлана Савченко в очередной раз подала ходатайство об отводе судьи Цвирюка. И после того как, отвод был отклонен - Савченко неожиданно отказалась от дачи показаний. Потому что, по словам защитника Савченко Сергея Строгова судья Цвирюк не объективен, так как, по его мнению, поддерживает сторону обвинения.

Сергей Строгов, адвокат обвиняемой Савченко

В зале суда принимают участие в судебной справе именно не уполномоченные лица которыми являются в первую очередь прокурор, значит законный «представник» Толстопятая и суд на это не обращает никакого внимания, между тем, данное бездействие судьи может привести к тому, что будет вынесен заведомо несправедливый «вирок суду».

Светлана Савченко, обвиняемая

Как сказал мой адвокат, лица находящиеся в зале суда неуполномоченные, поэтому в связи с этим. - Ви відмовляєтесь? - Да.

Но по мнению прокуратуры, такие заявления очередная попытка затягивания судебного процесса, так как кроме отвода, защитник Савченко подал ходатайство о допросе, еще двух свидетелей - это дочь Савченко и судмедэксперт в заключении которого подтверждается факт наличия большого количества ударов и ссадин у несовершеннолетней девочки.

Наталья Клочко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

В минулому засіданні обвинувачення погодилась дати покази з приводу обвинувачення, яке їй інкримінується, для чого судом було відкладено розгляд для того щоб вона підготувалася. однак в сьогоднішньому засіданні вона знову змінила свою позицію, відмовившись давати будь-які свідчення та заявила клопотання про допит додаткових свідків, які раніше не були заявлені.

По словам Строгова, дочь Савченко может подтвердить, что Сандеви оставляла свою несовершеннолетнюю дочь одну и та могла причинить себе вред сама. В то же время Лариса Сандеви уверяет, максимум, на который ее ребенок находился без присмотра - это 10-15 минут и даже банально упав с дивана невозможно причинить себе такие травмы, которые зафиксировали судмедэксперты.

Лариса Сандеви, мать пострадавшей девочки

У нас же к ней претензии, не то, что у ребенка где-то сдёрто колено или сдёрт локоть. У нас проблема в том, что у ребёнка в подмышках, на щеках, на голове, на затылке. Есть ссадины, есть царапины внутри локтя ребёнок сам себя поцарапать или ударить в принципе не мог. На бедрах сделать себе синяк ребёнок в принципе не мог. То, что были не реальнейшие ссадины на бёдрах.

Мама девочки Лариса Сандеви хочет максимального наказания для Светланы Савченко. Даже, несмотря на то, что последняя нашла в себе силы извиниться, хоть и в виде скупого сообщение в Viber.

Лариса Сандеви, мать пострадавшей девочки

Лично не звонила, после одного из комментариев, которые я написала в Facebook, что она за год не соизволила, ни разу обратится к нам, хотя бы со словами прости, не сказать, ни написать Она решила в Воскресное Воскресенье написать "Лара, Лера, простите" в Viber. Я решила не ответить, поскольку простит ее, наверное, быстрее Бог, чем мы.

Следующее заседание состоится через две недели, на нем должны допросить новых свидетелей по делу.

Агентство Телевидения Новости