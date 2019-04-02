Где в Харькове сегодня нет воды
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:
Шевченковский район: ул. Новгородская, 8 (п. №4, стояк), ул. Данилевского, 19 (п. №6, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №4), пер. Спартаковский, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 02.04.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 02.04.19 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №7, стояк) до 17:00 02.04.19 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк), пер. 2-й Таганский, 11 (п. №1, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №1, п. №2, стояк) до 20:00 02.04.19 г.