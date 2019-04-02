Под Харьковом насмерть сбили неизвестного мужчину: водитель пытался скрыться с места ДТП

1 апреля в Богодухове произошло смертельное ДТП.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, в 20:30 на улице Харьковской, 207 легковой автомобиль насмерть сбил пешехода.

Погибший – неизвестный мужчина в возрасте примерно 50 лет.

После совершения ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.

Личность погибшего сейчас устанавливают.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Агентство Телевидения Новости