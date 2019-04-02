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Под Харьковом насмерть сбили неизвестного мужчину: водитель пытался скрыться с места ДТП
1 апреля в Богодухове произошло смертельное ДТП.
Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, в 20:30 на улице Харьковской, 207 легковой автомобиль насмерть сбил пешехода.
Погибший – неизвестный мужчина в возрасте примерно 50 лет.
После совершения ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.
Личность погибшего сейчас устанавливают.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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