На Харьковщине годовалый ребенок отравился водой с нитратами из колодца

В Харьковской области зарегистрирован случай отравления годовалого ребенка нитратами, содержащимися в воде из колодца.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Ребенок, которому 1 год и 2 месяца, проживает в пгт Прудянка Дергачевского района Харьковской области.

Малыша госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы №1.

Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По данным Лабцентра, мать ребенка знала о превышении нормы содержания нитратов в воде собственного колодца ( ПДК превышен в 1,3 раза). Она использовала для питья ребенка фасованную воду, а для приготовления пищи - воду с другого колодца, вода в котором, по показаниям других жителей, была «хорошей».

Специалисты Лабцентра провели исследования воды из этого колодца и выяснили, что содержание нитратов в воде составляло 414,3 мг / дм3, что в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.

Агентство Телевидения Новости