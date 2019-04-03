Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Залесская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Павловская (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Самарская (ч/с), ул. Новгородская, 8 (п. №4, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 81 (п. №1), ул. Сумская, 3 (п. №1) до 20:00 03.04.19 г.; ул. Отакара Яроша, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 04.04.19 г.

А также:

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 до 20:00 03.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 20:00 03.04.19 г.

Агентство Телевидения Новости