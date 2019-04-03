Огонь от выжигания сухостоя уничтожил несколько построек

За прошедшие сутки бойцы ГСЧС ликвидировали 80 пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь возгораний составила около 17 га.

Как отметили чрезвычайники, наибольшее количество пожаров было зафиксировано в Харьковском районе области, а также в Киевском и Холодногорском районах Харькова.

Огонь уничтожил 2 хозяйственные постройки, 2 дровяных сарая, 2 забора, беседку и деревянную обшивку колодца.

Подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

ГСЧС призывает жителей Харьковщины во избежание тяжких последствий строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

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