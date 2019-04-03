Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 51

Огонь от выжигания сухостоя уничтожил несколько построек

Огонь от выжигания сухостоя уничтожил несколько построек

За прошедшие сутки бойцы ГСЧС  ликвидировали 80 пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь возгораний составила около 17 га.

Как отметили чрезвычайники, наибольшее количество пожаров было зафиксировано в Харьковском районе области, а также в Киевском и Холодногорском районах Харькова.

Огонь уничтожил 2 хозяйственные постройки, 2 дровяных сарая, 2 забора, беседку и деревянную обшивку колодца.

Подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

ГСЧС призывает жителей Харьковщины во избежание тяжких последствий строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 