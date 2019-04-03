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Командир батальона "Донбасс" показал фото блиндажа, в котором погибли Яна Червоная и Александр Милютин

Командир батальона Донбасс показал фото блиндажа, в котором погибли Яна Червоная и Александр Милютин

Опубликовано фото разрушенного артиллерийским обстрелом блиндажа, в котором погибли украинские воины Яна Червоная и Александр Милютин.

Снимок опубликовал командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко на своей странице в Фейсбук.

"В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса", - написал он.

Напомним, в бою в районе Попасной погибли бойцы - Александр Милютин с позывным "Дед" и Яна Червона с позывным "Ведьма", которая еще была и волонтером.

У Яны осталось двое маленьких детей – 8 и 10 лет.

Напомни, в Сети собирают средства для помощи семье погибшей харьковчанки.

Желающие помочь и поддержать семью могут перечислить средства на карту мужа Яны.

Карта ПриватБанк 5168742230861985 Сергей Червоный.

Агентство Телевидения Новости

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