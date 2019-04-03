В апреле Землю накроют магнитные бури: какими они будут - прогноз (видео)
В апреле Землю накроют магнитные бури. В апреле их ожидается целых 6.
Первую прогнозируют уже 12 числа, рассказали в эфире "Завтрака с 1+1".
Следующие метеоудары прогнозируют 16, 22 и 25 апреля. По своим характеристикам они не будут мощными.
А вот 23 и 24 – очень сильные.
Поэтому следует вспомнить советы врачей, стараться не нервничать и избегать негативного общения и любых конфликтов.
В дни магнитных бурь следует меньше физически работать, больше пить воды, отказаться от дальних поездок.
"Нужно держать под рукой необходимые лекарства. Ведь в эти дни часто нарушается работа сердечно-сосудистой системы, может повыситься артериальное давление и уровень адреналина. Человек становится уязвимым, чувствует беспокойство и страхи", - рассказали в студии.