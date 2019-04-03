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К 2050 году население Земли может вырасти до 9,7 миллиардов — ООН

К 2050 году население Земли может вырасти до 9,7 миллиардов — ООН

К 2050 году население нашей планеты может вырасти до 9,7 миллиардов людей, а к концу 2100 года на Земле будет жить около 11 миллиардов людей.

Об этом говорится в отчете Комиссии ООН по народонаселению и развитию. Сегодня на планете живет 7,7 миллиардов людей.

"Дальнейший рост численности населения мира и ожидаемое повышение благосостояния людей создадут дополнительную нагрузку на природные ресурсы и экосистемы", - отмечается в отчете.

Помимо увеличения численности населения, также отмечают его старение — ежегодно увеличивается доля пожилых людей (старше 65 лет). Их доля в общей численности населения растет и в 2019 году составляет 19% в Европе и 16% в Северной Америке. К 2050 году их число может вырасти до 28% в Европе и 23% в Северной Америке.

Ожидается, что за этот период доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне также увеличится, по прогнозам ООН, к середине XXI века доля пожилых людей составит 9%.

Резкий рост доли пожилого населения в мире за последние 25 лет ООН связывает со значительным сокращением числа людей, которые живут в условиях крайней нищеты, снижения масштабов материнской смерти и повышения уровня благосостояния населения.

 

Агентство Телевидения Новости

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