Нетрезвый водитель Lexus протаранил Деу и скрылся с места ДТП

Сегодня ночью около 23-50 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Одесской столкнулись автомобиль Деу и Lexus, который уехал с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, участвовавший в ДТП Lexus был обнаружен на проспекте Героев Сталинграда – у водителя внедорожника патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Причем присутствие полицейских мужчину не смутило и он продолжил употреблять спиртное. Результат теста на алкоголь: 1.41 промилле (норма превышена в 7 раз).

По предварительной информации, обстоятельства ДТП были следующими: водитель Lexus не выподнил требования дорожного знака 4.4 «Движение прямо или направо» и, поворачивая налево, врезался в Деу.

На водителя внедорожника составлены протоколы по ст. 124, ст.122-4 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости