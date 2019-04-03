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При пожаре под Харьковом от огня спасли жилой дом
2 апреля в 13:53 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на ул. Пугачева, 49 в Лозовой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на вызов спасатели установили, что на частном дворе горит летняя кухня на площади 30 кв.м.
Огонь мог распространиться на жилой дом, стоявший в непосредственной близости от горящей постройки.
В 14:17 пожарные локализовали и 14:59 полностью ликвидировали огонь.
В результате ЧП никто не пострадал.
Причину возникновения пожара устанавливают.
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