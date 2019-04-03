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При пожаре под Харьковом от огня спасли жилой дом

При пожаре под Харьковом от огня спасли жилой дом

2 апреля в 13:53 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на ул. Пугачева, 49 в Лозовой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что на частном дворе горит летняя кухня на площади 30 кв.м.

Огонь мог распространиться на жилой дом, стоявший в непосредственной близости от горящей постройки.

В 14:17 пожарные локализовали и 14:59 полностью ликвидировали огонь.

В результате ЧП никто не пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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