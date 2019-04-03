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Шайба, полетев по непредсказуемой траектории, залетела в ворота от спины голкипера

Шайба, полетев по непредсказуемой траектории, залетела в ворота от спины голкипера

Полет шайбы запутал абсолютно всех.

На 2-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Коламбусом" хоккеист "Бостона" Джейк Дебраск нанес бросок по чужим воротам. Шайба, угодив в клюшку игрока "Коламбуса" Дэвида Савара взлетела в воздух, оказалась на сетке ворот "Коламбуса", отлетела от сетки в спину вратаря Сергея Бобровского и очутилась в воротах.

Так, благодаря столь невероятной траектории полета, да невезучести Бобровского счет был открыт.

В итоге же матч завершился победой "Бостона" - 6:2.


Агентство Телевидения Новости

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