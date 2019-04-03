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Завтра в Харькове простятся с Яной Червоной, погибшей на Донбассе

Завтра в Харькове простятся с Яной Червоной, погибшей на Донбассе

Завтра, 4 апреля, в центре Харькова состоится прощание с известным харьковским волонтером и бойцом "Донбасс-Украина" Яной Червоной, которая вчера погибла в зоне проведения ООС.

Об этом  сообщили в Фейсбук харьковские волонтеры и друзья погибшей.

Ориентировочно траурное мероприятие начнется в 11.00 около памятника Шевченко на ул. Сумской.

Похоронят Яну на 18 кладбище.

В 12.00 с площади Свободы на кладбище будут отправляться автобусы.

 

Агентство Телевидения Новости

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