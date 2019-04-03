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Завтра в Харькове простятся с Яной Червоной, погибшей на Донбассе
Завтра, 4 апреля, в центре Харькова состоится прощание с известным харьковским волонтером и бойцом "Донбасс-Украина" Яной Червоной, которая вчера погибла в зоне проведения ООС.
Об этом сообщили в Фейсбук харьковские волонтеры и друзья погибшей.
Ориентировочно траурное мероприятие начнется в 11.00 около памятника Шевченко на ул. Сумской.
Похоронят Яну на 18 кладбище.
В 12.00 с площади Свободы на кладбище будут отправляться автобусы.
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