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Команда бывшего футболиста харьковского "Металлиста" Джонатана Кристальдо стала чемпионом Аргентины. Буйное празднование

Команда бывшего футболиста харьковского Металлиста Джонатана Кристальдо стала чемпионом Аргентины. Буйное празднование

"Расинг" из Авельянеды стал чемпионом Аргентины-2019 по футболу. Девятый раз в своей истории и при этом впервые за последние пять лет. Болельщиков "Расинга" захлестнула эйфория.

На улицы Авельянеды - восточного пригорода Буэнос-Айреса вышли, устроив фиесту, десятки тысяч людей, а футболисты почитаемой команды проехали по городу на чемпионском автобусе.

Среди триумфаторов был и 30-летний полузащинтик "Расинга" Джонатан Кристальдо, который в период с 2011 по 2014 годы выступал за харьковский "Металлист".


Агентство Телевидения Новости

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