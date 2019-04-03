На Журавлевке в водоеме нашли тело неизвестной женщины
Сегодня утром в водоеме неподалеку от улицы Шевченко обнаружили тело неизвестной женщины.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 3 апреля около 8:30.
Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия тело женщины, которой на вид около 30-35 лет.
На умершей была верхняя одежда, а также солнцезащитные очки.
На теле женщины видимых признаков насильственной смерти не обнаружили и направили его в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
Сейчас полицейские устанавливают личность женщины, ее родственников и обстоятельства ее гибели.