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На Журавлевке в водоеме нашли тело неизвестной женщины

На Журавлевке в водоеме нашли тело неизвестной женщины

Сегодня утром в водоеме неподалеку от улицы Шевченко обнаружили тело неизвестной женщины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 3 апреля около 8:30.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия тело женщины, которой на вид около 30-35 лет.

На умершей была верхняя одежда, а также солнцезащитные очки.

На теле женщины видимых признаков насильственной смерти не обнаружили и направили его в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Сейчас полицейские устанавливают личность женщины, ее родственников и обстоятельства ее гибели.

 

Агентство Телевидения Новости

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