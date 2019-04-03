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Исторический для "Атланты" трехочковый бросок украинского баскетбоилста

Исторический для Атланты трехочковый бросок украинского баскетбоилста

Украинский баскетболист Александр Лень, выступающий за команду НБА "Атланта Хоукс", стал автором впечатляющего достижения.

В матче регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио Сперс" Лень в первой четверти при счете 6:6 поразил кольцо соперников трехочковым броском. Это попадание стало 1000-м результативным трехочковым броском для "Атланты" в нынешнем сезоне.

До сих пор лишь семь раз в истории НБА команды забрасывали 1000 и больше трехочковых за сезон.

Остается добавить, что Лень принес "Атланте" в матче против "Сан-Антонио" 21 очко. При этом "Атланта" проиграла - 111:117.

Ниже на видео юбилейный трехочковый бросок в исполнении Леня на 13-й секунде.


Агентство Телевидения Новости

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